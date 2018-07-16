С 9 по 21 июля в селе Усть-Алтан Осинского района пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Гэсэриада-2018»
Мероприятие включает в себя конкурс Гэсэров. Он пройдёт в 4 этапа: визитная карточка; состязание по бурятской борьбе «бухэ барилдаан»; состязание по стрельбе из бурятского лука (hомуудай мурысоон) и состязание в конных скачках (мори урилдаан).
Также запланировано народное игрище «Зоохэй наадан» («Сметанная вечеринка»).
В программе народные забавы: «Арадай дуун» (народная песня); «Арадай наадан» (народная игра) и «Дуун андалдаан» (творческое песенное состязание)
Состоится конкурс гэсэршинов, где участники исполнят один фрагмент варианта эпоса «Гэсэр». Пройдёт также конкурс ёхоров.
Пройдёт областная научно-творческая конференция «Наследие Гэсэра», сообщили в Центре культуры коренных народов Прибайкалья.
«Гэсэриада-2018» пройдёт в Иркутской области
Общество, Фото:
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С 9 по 21 июля в селе Усть-Алтан Осинского района пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Гэсэриада-2018»
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