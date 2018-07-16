«Гэсэриада-2018» пройдёт в Иркутской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С 9 по 21 июля в селе Усть-Алтан Осинского района пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Гэсэриада-2018»



Мероприятие включает в себя конкурс Гэсэров. Он пройдёт в 4 этапа: визитная карточка; состязание по бурятской борьбе «бухэ барилдаан»; состязание по стрельбе из бурятского лука (hомуудай мурысоон) и состязание в конных скачках (мори урилдаан).



Также запланировано народное игрище «Зоохэй наадан» («Сметанная вечеринка»).



В программе народные забавы: «Арадай дуун» (народная песня); «Арадай наадан» (народная игра) и «Дуун андалдаан» (творческое песенное состязание)



Состоится конкурс гэсэршинов, где участники исполнят один фрагмент варианта эпоса «Гэсэр». Пройдёт также конкурс ёхоров.



Пройдёт областная научно-творческая конференция «Наследие Гэсэра», сообщили в Центре культуры коренных народов Прибайкалья.



