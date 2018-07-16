Там отсутствовали дезбарьер и твёрдое покрытие на площадке
На территории Прибайкальского района специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели плановую проверку сельскохозяйственного кооператива, занимающегося разведением и содержанием крупного рогатого скота.
В результате мероприятия там нашли ряд нарушений ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота. Отсутствовали дезбарьер на въезде и выезде с территории хозяйства, дезковрики для дезинфекции обуви на входе в производственные помещения, не было оборудовано твёрдое покрытие на выгульной площадке у поилок и кормушек, а также отсутствовали навозохранилище или площадка для складирования и временного хранения навоза.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ. Должностным лицом сельскохозяйственному кооперативу выдано предписание об устранении нарушения в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Предприятие в Бурятии содержало скот с нарушениями
Общество, Фото:
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