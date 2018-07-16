На турнире разыграют 8 горных велосипедов
Сегодня, 16 июля, в Улан-Удэ стартуют республиканские игры по лапте. Соревнования будут идти два месяца, до 16 сентября.
Главный приз – 8 горных велосипедов.
Первая игра состоится сегодня в 19 часов на стадионе ВСГУТУ. Для участников будет проведён инструктаж, а также тестовая игра, после чего начнутся сами соревнования.
Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 18 лет. В команде должно быть 8 человек, минимум 2 девушки.
Приём заявок будет продолжаться до 16 сентября. По всем интересующим вопросам обращаться к организатору игр и главному судье Александру Балданова на почту Alekssens@gmail.com
Двухмесячный турнир по лапте стартует в Улан-Удэ
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