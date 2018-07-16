Двухмесячный турнир по лапте стартует в Улан-Удэ

На турнире разыграют 8 горных велосипедов



Сегодня, 16 июля, в Улан-Удэ стартуют республиканские игры по лапте. Соревнования будут идти два месяца, до 16 сентября.



Главный приз – 8 горных велосипедов.



Первая игра состоится сегодня в 19 часов на стадионе ВСГУТУ. Для участников будет проведён инструктаж, а также тестовая игра, после чего начнутся сами соревнования.



Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 18 лет. В команде должно быть 8 человек, минимум 2 девушки.



Приём заявок будет продолжаться до 16 сентября. По всем интересующим вопросам обращаться к организатору игр и главному судье Александру Балданова на почту Alekssens@gmail.com



