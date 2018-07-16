Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

Двухмесячный турнир по лапте стартует в Улан-Удэ

Двухмесячный турнир по лапте стартует в Улан-Удэ
Общество, 
На турнире разыграют 8 горных велосипедов

Сегодня, 16 июля, в Улан-Удэ стартуют республиканские игры по лапте. Соревнования будут идти два месяца, до 16 сентября.

Главный приз – 8 горных велосипедов.

Первая игра состоится сегодня в 19 часов на стадионе ВСГУТУ. Для участников будет проведён инструктаж, а также тестовая игра, после чего начнутся сами соревнования.

Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 18 лет. В команде должно быть 8 человек, минимум 2 девушки.

Приём заявок будет продолжаться до 16 сентября. По всем интересующим вопросам обращаться к организатору игр и главному судье Александру Балданова на почту Alekssens@gmail.com

спорт лапта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл турнир «Стрелы Байкала»
Общество, 16.07.2018
Спортсменам-победителям присваивалось звание мастера спорта
Жителям Бурятии напомнили о профилактике африканской чумы
Жителям Бурятии напомнили о профилактике африканской чумы
Общество, 16.07.2018
В этом году вспышки заболевания зафиксированы в 10 регионах России
Заблудившаяся улан-удэнка всю ночь бродила по лесу
Заблудившаяся улан-удэнка всю ночь бродила по лесу
Общество, 16.07.2018
Женщину искали на квадроциклах и внедорожниках
Иркутские полицейские за сутки нашли угнанную «Тойота Спасио»
Иркутские полицейские за сутки нашли угнанную «Тойота Спасио»
Общество, 16.07.2018
Владелица автомобиля поблагодарила полицейских
В Бурятии стартует «Неделя туризма на Великом шёлковом пути»
В Бурятии стартует «Неделя туризма на Великом шёлковом пути»
Общество, 16.07.2018
Стала известна полная программа мероприятий
Бурятский боец победил на турнире ММА в Китае
Бурятский боец победил на турнире ММА в Китае
Общество, 16.07.2018
Баир Асалханов сразился с хозяином ринга. ВИДЕО
В районе Бурятии пройдёт «День донора»
Общество, 16.07.2018
В Гусиноозёрске мероприятие пройдёт 30 июля
В Бурятии на «Ночи ёхора» подарили автобус
В Бурятии на «Ночи ёхора» подарили автобус
Общество, 16.07.2018
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоялся международный фестиваль «Ночь ёхора»
Жители Бурятии пожаловались на громкую музыку с «Щучки»
Жители Бурятии пожаловались на громкую музыку с «Щучки»
Общество, 16.07.2018
Общественники провели приём граждан на побережье озера
В центре Улан-Удэ обрушился асфальт
В центре Улан-Удэ обрушился асфальт
Общество, 16.07.2018
Росший рядом тополь, скорее всего, просто «закатали» в асфальт
Выставка памяти семьи Николая II откроется в Иркутске
Выставка памяти семьи Николая II откроется в Иркутске
Общество, 16.07.2018
Выставка памяти семьи последнего русского императора Николая II откроется в музее истории Иркутска имени А.М. Сибирякова 16 июля

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Загрузка...
^