Для гостей фестиваля провели викторины и мастер-классы
Лучшие звонари России приняли участие в третьем фестивале колокольного звона «Байкальский благовест» в Иркутске. Он прошёл с 12 по 15 июля и был посвящён 100-летию прославления святителя Софрония Иркутского.
Иркутяне познакомились с мастерством участников и гостей фестиваля на празднике колокольного звона, который прошёл на площади у памятника Александру третьему. Там же выступили творческие коллективы, прошли конкурсы, викторины, мастер-классы, в том числе и по колокольному звону, работали интерактивные площадки, ярмарка народно-прикладного творчества.
Централизованная библиотечная система Иркутска организовала выездной читальный зал под открытым небом, где была представлена книжная выставка, отдельный раздел которой посвятили святителю Софронию.
В рамках фестиваля «Байкальский благовест» в музее истории Иркутска прошла конференция по колокольному звону с участием ведущих звонарей и специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска.
К 100-летию прославления святителя Софрония Иркутского прошло освящение иконы Казанской Божьей матери для собора Богоявления, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Звонари со всей России выступили в Иркутске
Общество, Фото:
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