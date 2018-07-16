Звонари со всей России выступили в Иркутске

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Для гостей фестиваля провели викторины и мастер-классы



Лучшие звонари России приняли участие в третьем фестивале колокольного звона «Байкальский благовест» в Иркутске. Он прошёл с 12 по 15 июля и был посвящён 100-летию прославления святителя Софрония Иркутского.



Иркутяне познакомились с мастерством участников и гостей фестиваля на празднике колокольного звона, который прошёл на площади у памятника Александру третьему. Там же выступили творческие коллективы, прошли конкурсы, викторины, мастер-классы, в том числе и по колокольному звону, работали интерактивные площадки, ярмарка народно-прикладного творчества.



Централизованная библиотечная система Иркутска организовала выездной читальный зал под открытым небом, где была представлена книжная выставка, отдельный раздел которой посвятили святителю Софронию.



В рамках фестиваля «Байкальский благовест» в музее истории Иркутска прошла конференция по колокольному звону с участием ведущих звонарей и специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска.



К 100-летию прославления святителя Софрония Иркутского прошло освящение иконы Казанской Божьей матери для собора Богоявления, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

