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Жителям Бурятии напомнили о профилактике африканской чумы

Жителям Бурятии напомнили о профилактике африканской чумы
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году вспышки заболевания зафиксированы в 10 регионах России

Управление Россельхознадзора информирует о мерах по профилактике африканской чумы свиней.

В 2018 году вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в 10 регионах России: на территории Владимирской, Саратовской, Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Тверской областей, в Краснодарском крае и Республике Крым.

Прогноз в отношении дальнейшего распространения африканской чумы свиней остаётся неблагоприятным, новый очаг заболевания может появиться в любом регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основными способами заноса возбудителя инфекции на благополучные территории остаются неконтролируемые перемещение животных и продуктов животного происхождения, несоблюдение владельцами личных подсобных хозяйств требований ветеринарного законодательства.

Чаще всего вспышки АЧС выявляют в личных подсобных хозяйствах граждан. Хозяйствующие субъекты и владельцы личных подсобных хозяйств, занимающиеся разведением свиней, должны в полной мере осознавать необходимость выполнения ветеринарных требований и уведомлять о первых признаках заболевания или гибели свиней государственную ветеринарную службу.

Напоминаем, что африканская чума свиней не поддаётся лечению, её распространение можно остановить только действенными и жёсткими мерами профилактики.

Для владельцев свиноферм в целях предотвращения заражения поголовья в собственном хозяйстве африканской чумой рекомендуется:

1. исключить посещение хозяйства посторонними лицами;

2. животных перевести на режим содержания без выгула;

3.регулярно проводить мероприятия по уничтожению мелких грызунов и кровососущих насекомых (блох, клещей);

4. для скармливания животным использовать корма только промышленного производства, подвергать их тепловой обработке при температуре, превышающей 80°С;

5. исключить возможности проникновения на территорию свинофермы диких и бродячих животных и птиц (кабанов, собак, котов, ворон и прочих), которые могут быть переносчиками заболевания;

6. предотвратить использование на свиноферме необработанного инвентаря, заезд на территорию автотранспорта, не прошедшего специальную обработку;

7. не проводить убой животных без проведения осмотра ветврачом и заключения ветеринарных органов о состоянии здоровья свиней;

8. перед покупкой животных узнать в ветеринарной службе о благополучности района в отношении АЧС, требовать у продавца ветеринарное свидетельство на продаваемых поросят, приобретенных животных помещать на карантин;

9. обязательно проводить вакцинацию животных от возможных инфекционных заболеваний (рожи свиней, классической чумы и других), установить план осмотра поголовья свиней ветврачом;

10. о случаях непредвиденного падежа или незаконной продажи свиней немедленно сообщать в соответствующие ветеринарные органы;

11. Ни в коем случае не выбрасывать на свалки и не хоронить самостоятельно трупы павших свиней, не пытаться переработать такую свинину.
Россельхознадзор
 
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