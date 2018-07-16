Жителям Бурятии напомнили о профилактике африканской чумы

В этом году вспышки заболевания зафиксированы в 10 регионах России
Управление Россельхознадзора информирует о мерах по профилактике африканской чумы свиней.
В 2018 году вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в 10 регионах России: на территории Владимирской, Саратовской, Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Тверской областей, в Краснодарском крае и Республике Крым.
Прогноз в отношении дальнейшего распространения африканской чумы свиней остаётся неблагоприятным, новый очаг заболевания может появиться в любом регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Основными способами заноса возбудителя инфекции на благополучные территории остаются неконтролируемые перемещение животных и продуктов животного происхождения, несоблюдение владельцами личных подсобных хозяйств требований ветеринарного законодательства.
Чаще всего вспышки АЧС выявляют в личных подсобных хозяйствах граждан. Хозяйствующие субъекты и владельцы личных подсобных хозяйств, занимающиеся разведением свиней, должны в полной мере осознавать необходимость выполнения ветеринарных требований и уведомлять о первых признаках заболевания или гибели свиней государственную ветеринарную службу.
Напоминаем, что африканская чума свиней не поддаётся лечению, её распространение можно остановить только действенными и жёсткими мерами профилактики.
Для владельцев свиноферм в целях предотвращения заражения поголовья в собственном хозяйстве африканской чумой рекомендуется:
1. исключить посещение хозяйства посторонними лицами;
2. животных перевести на режим содержания без выгула;
3.регулярно проводить мероприятия по уничтожению мелких грызунов и кровососущих насекомых (блох, клещей);
4. для скармливания животным использовать корма только промышленного производства, подвергать их тепловой обработке при температуре, превышающей 80°С;
5. исключить возможности проникновения на территорию свинофермы диких и бродячих животных и птиц (кабанов, собак, котов, ворон и прочих), которые могут быть переносчиками заболевания;
6. предотвратить использование на свиноферме необработанного инвентаря, заезд на территорию автотранспорта, не прошедшего специальную обработку;
7. не проводить убой животных без проведения осмотра ветврачом и заключения ветеринарных органов о состоянии здоровья свиней;
8. перед покупкой животных узнать в ветеринарной службе о благополучности района в отношении АЧС, требовать у продавца ветеринарное свидетельство на продаваемых поросят, приобретенных животных помещать на карантин;
9. обязательно проводить вакцинацию животных от возможных инфекционных заболеваний (рожи свиней, классической чумы и других), установить план осмотра поголовья свиней ветврачом;
10. о случаях непредвиденного падежа или незаконной продажи свиней немедленно сообщать в соответствующие ветеринарные органы;
11. Ни в коем случае не выбрасывать на свалки и не хоронить самостоятельно трупы павших свиней, не пытаться переработать такую свинину.
Жителям Бурятии напомнили о профилактике африканской чумы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсменам-победителям присваивалось звание мастера спорта
В этом году вспышки заболевания зафиксированы в 10 регионах России
Женщину искали на квадроциклах и внедорожниках
Владелица автомобиля поблагодарила полицейских
Конкурс проводится уже в 5 раз
Стала известна полная программа мероприятий
Баир Асалханов сразился с хозяином ринга. ВИДЕО
Они отдохнут на Байкале
В Гусиноозёрске мероприятие пройдёт 30 июля
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоялся международный фестиваль «Ночь ёхора»
Общественники провели приём граждан на побережье озера
Местами ожидается град
Он действовал в регионе с 14 апреля
Росший рядом тополь, скорее всего, просто «закатали» в асфальт
Выставка памяти семьи последнего русского императора Николая II откроется в музее истории Иркутска имени А.М. Сибирякова 16 июля