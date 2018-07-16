Заблудившаяся улан-удэнка всю ночь бродила по лесу

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщину искали на квадроциклах и внедорожниках



В Качугском районе Иркутской области удалось разыскать пенсионерку из Улан-Удэ, которая вчера ушла в лес и заблудилась.



Вечером 15 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезновении 67-летней жительницы Улан-Удэ. Родственница пояснила дежурному, что женщина несколько часов назад ушла в лес в 12 километрах от деревни Литвинова Качугского района и пропала.



В поисках участвовали 11 местных полицейских и 4 волонтёра из числа местных охотников, хорошо ориентирующихся в лесу. Поиски велись на 2 квадроциклах и 2 внедорожниках. Полицейские использовали сигнально-громкоговорящие устройства, чтобы заблудившаяся смогла сориентироваться на издаваемый шум.



С наступлением темноты суток полицейские и волонтёры не прекращали поиски. В результате проделанной работы ближе к утру женщина, идя на шум, вышла на один из постов поисковиков.



Её напоили чаем и передали родственникам. В настоящее время она возвращается домой.



Евгения Ивановна поблагодарила всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях и выразила признательность за проявленное неравнодушие, упорство и профессионализм, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Что делать, если вы потерялись



Полицейские напоминают, что, отправляясь в лес за грибами или ягодой, нужно обязательно проинформировать об этом близких и родных. И не просто проинформировать, а максимально точно указать предполагаемое местонахождение. Плюс непременно взять с собой полностью заряженный телефон. Также важно иметь при себе спички, фонарик, теплые вещи.



Если же, заблудившись, вам удалось дозвониться до полиции или службы спасения, то наилучший из вариантов — оставаться на месте. Не блуждать, не ходить, а сидеть и ждать подмогу. Если заряда на телефоне мало, то экономить — скажем, выходить на связь каждые два часа.



В зоне особого риска — люди пожилого возраста. Именно они чаще всего теряют в лесу ориентир, сбиваются с дороги. Поэтому им не рекомендуется направляться туда без сопровождения.

