В Бурятии на «Ночи ёхора» подарили автобус

Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоялся международный фестиваль «Ночь ёхора»
Он шёл два дня, каждый вечер в круг Гранд-ёхора вставали несколько тысяч человек. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
Впервые в этом году на фестивале исполняли не только районные разновидности бурятского ёхора, но и круговые танцы Армении, Турции и северных народов.
- Ёхор – наш традиционный национальный танец, такие танцы объединяют. В мире несколько таких круговых танцев, но все они направлены на объединение. Только вместе можно чего-то достичь, только вместе можно победить. И танец, который мы танцуем вместе, заряжает нас энергией и даёт сил, бодрости и хорошего настроения, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Для всех желающих прошли мастер-классы по ёхору. Коллективы соревновались в исполнении танца. Победители получили не только деньги, но и специальные именные призы от известных деятелей культуры, политики и бизнеса. Так, обладателем Гран-при фестиваля, специальным призом главы республики – школьным автобусом - стал народный ансамбль песни и танца «Саяны» из Тункинского района.
Были вручены денежные призы от главного организатора мероприятия - театра «Байкал» в конкурсе «ёхоров».
Диплом I степени и 100 тысяч рублей завоевал фольклорный ансамбль «Хатарая» села Нижняя Иволга. Народный фольклорный ансамбль «Гуламта» села Нижняя Иволга получил диплом II степени и 30 тысяч рублей. Диплом III степени с 20 тысячами руб. получили гости из Забайкальского края, села Судунтуй, детский фольклорный коллектив «Алтан Сэргэ».
По информации министерства культуры Бурятии
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