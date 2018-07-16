Ливни и грозы ожидаются в Иркутской области

Местами ожидается град



По данным Иркутского Гидрометцентра, во вторник, 17 июля, местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, днём град. При грозах северо-западный ветер 12-17 м/с.



Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии, установив систему молниезащиты.



- При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном. Если гроза застала вас на улице – не прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине. Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоёмов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу. Если гроза застала вас в автомобиле, переждите её в транспортном средстве. Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию, - отмечают в ГУ МЧС по Иркутской области.



17-18 июля местами, 19 июля в большинстве районов области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.



