Он действовал в регионе с 14 апреля
Особый противопожарный режим завершился в Иркутской области. Он действовал в регионе с 14 апреля и завершён сегодня на всей территории.
Задачи по принятию мер, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализованы в полном объёме. Государственные инспекторы по пожарному надзору подводят итоги комплексной работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В рамках особого противопожарного режима были организованы проверки всех населённых пунктов Иркутской области. По их результатам выявлено 1246 нарушений требований пожарной безопасности в 540 населённых пунктах, в том числе в 304 населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.
Введение особого противопожарного режима год от года показывает свою эффективность. Меняется и отношение населения к вынужденным мерам. Благодаря чему удаётся избежать большого числа пожаров и убытков, связанных с ними.
В Иркутской области завершился противопожарный режим
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