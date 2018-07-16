В Иркутской области завершился противопожарный режим

Он действовал в регионе с 14 апреля



Особый противопожарный режим завершился в Иркутской области. Он действовал в регионе с 14 апреля и завершён сегодня на всей территории.



Задачи по принятию мер, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализованы в полном объёме. Государственные инспекторы по пожарному надзору подводят итоги комплексной работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В рамках особого противопожарного режима были организованы проверки всех населённых пунктов Иркутской области. По их результатам выявлено 1246 нарушений требований пожарной безопасности в 540 населённых пунктах, в том числе в 304 населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.



Введение особого противопожарного режима год от года показывает свою эффективность. Меняется и отношение населения к вынужденным мерам. Благодаря чему удаётся избежать большого числа пожаров и убытков, связанных с ними.

