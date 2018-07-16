В центре Улан-Удэ обрушился асфальт

Росший рядом тополь, скорее всего, просто «закатали» в асфальт



На придворовой территории на проспекте Победы, 5 в Улан-Удэ обрушился участок асфальтового покрытия. Рядом с провалом рос небольшой тополь, скорее всего, при укладке полотна его просто «закатали» в асфальт.



Активисты ОНФ направили запрос в управляющую компанию. В ответ на запрос в организации пояснили, что провал асфальтового покрытия образовался из-за аварии на водоводе холодного водоснабжения.



МУП «Водоканал» провёл необходимые работы по уплотнению грунта и подсыпки. В последующем они обязуются заасфальтировать участок. Растущее из асфальта дерево спилили.



- При асфальтировании придомовой территории подрядчик должен был очистить площадку от посторонних предметов, росток дерева не удалили, он продолжал расти и разрушать асфальт. То, что рядом произошёл провал, это уже последствия коммунальной аварии, которая произошла в апреле 2018 года, – сказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Борис Борисов. – Мы проконтролируем завершение восстановительных работ, МУП «Водоканал» уже начал подготовительную работу. Также мы призываем жителей быть более внимательными при проведении и приёмке работ по благоустройству. Об имеющихся замечаниях следует своевременно писать обращения для устранения в рамках гарантийных обязательств.







По информации ОНФ в Бурятии

