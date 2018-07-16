Выставка памяти семьи последнего русского императора Николая II откроется в музее истории Иркутска имени А.М. Сибирякова 16 июля
На выставке будут представлены портреты членов царской семьи, модели элементов городской архитектуры, имеющие отношение к пребыванию в городе цесаревича, монеты, награды, а также предметы домашней утвари конца XIX – начала XX века.
Кроме того, на выставке можно познакомиться с картиной Татьяны Ларевой «Встреча Цесаревича в Иркутске в 1891 г.» Она была впервые выставлена для публичного обозрения 12 апреля этого года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Выставка памяти семьи Николая II откроется в Иркутске
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