Выставка памяти семьи Николая II откроется в Иркутске

Выставка памяти семьи последнего русского императора Николая II откроется в музее истории Иркутска имени А.М. Сибирякова 16 июля



На выставке будут представлены портреты членов царской семьи, модели элементов городской архитектуры, имеющие отношение к пребыванию в городе цесаревича, монеты, награды, а также предметы домашней утвари конца XIX – начала XX века.



Кроме того, на выставке можно познакомиться с картиной Татьяны Ларевой «Встреча Цесаревича в Иркутске в 1891 г.» Она была впервые выставлена для публичного обозрения 12 апреля этого года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



