Улан-удэнцам напомнили, как оформить звание «Ветеран труда»



За присвоением звания «Ветеран труда» необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения либо МФЦ.



Необходимо предоставить следующие документы:



- паспорт или иной документ, удостоверяющий



- фотография формата 3 x 4 см



- документы, подтверждающие работу в соответствующей сфере деятельности и трудовой стаж на основании архивных данных;



- документы о выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами местного самоуправления;



- акты комиссий по установлению стажа в случае утраты документов в результате чрезвычайных ситуаций;



- документы, подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации.



При утере документов, подтверждающих награждение, представляются их дубликаты либо справки о награждении орденами или медалями, сообщает министерство социальной защиты республики.



В Бурятии граждане, которые были награждены ведомственными наградами, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда». При наличии у них трудового стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет.