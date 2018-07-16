Учительница из Бурятии выиграла грант на обучение в Австралии

В 2011 году девушка окончила факультет иностранных языков Бурятского госуниверситета по специальности «Филолог. Преподаватель английского и немецкого языков». После работала учителем английского языка в улан-удэнской школе №49.Альбина Мардваева неоднократно участвовала в республиканских научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах для школьников; в лекториях, круглых столах, семинарах и мастер-классах для родителей. В 2012 году девушка работала ассистентом-переводчиком на Байкальском экономическом форуме.Грант фонда «Сколково» на обучение в Австралии Альбина выиграла в январе 2017 года.Университет в Мельбурне, где теперь учится улан-удэнка, входит в престижную Группу восьми австралийских университетов и является одним из лучших высших учебных заведений Австралии и мира. По данным международного рейтинга Times Higher Education World University Rankings, в 2017 году Университет Монаш вошел в топ 1 % мировых университетов, заняв 74 позицию. В мировом рейтинге университетов по версии QS занимает 60 позицию. В этом же рейтинге факультет педагогики и образования занимает 14 позицию в мире и по ARWU rankings - 1 место в Австралии.