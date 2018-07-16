Сломавшая бедро в ДТП улан-удэнка простила водителя

Женщина в результате дорожной аварии получила перелом бедра



В декабре прошлого года, водитель автобуса COUNTY следовал со скоростью около 30 км/ч по проезжей части одной из улиц Советского района. Увидев впереди себя автомобиль, стоящий в попутном направлении на правой половине проезжей части, он стал производить манёвр его объезда с частичным выездом на встречную полосу движения.



Мужчина не учёл при этом особенности управляемого транспортного средства, имеющего привод на заднюю ось. Он не выбрал необходимый скоростной режим, который позволил бы ему обеспечить возможность постоянного контроля за движением автобуса.



- После минования стоящего транспортного средств и возвращения на свою полосу движения, в момент проезда через продольный снежный вал, он потерял контроль за управлением своего автобуса. В связи с чем, в неуправляемом состоянии заноса выехал за пределы проезжей части на правую обочину с наездом на металлический забора с бетонным основанием, - сообщают в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.



В результате данного дорожно-транспортного происшествия, пассажирке транспортного средства, которым управлял мужчина, причинён закрытый оскольчато-винтообразный перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением отломков. Это расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью человека по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть.



Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.



От потерпевшей в ходе судебного заседания поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон. Они примирились, причинённый ей вред заглажен, претензий к нему она не имеет. Суд уголовное дело прекратил.

