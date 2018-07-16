Полицейский в Забайкалье спас жизнь ребёнку

Общество, Фото: У МВД по Забайкальскому краю

Участковый доставил к врачу мальчика, которому требовалась срочная операция



14 июля на телефон «доверия» УМВД России по Забайкальскому краю позвонила врач со станции скорой медицинской помощи. Женщина поблагодарила полицейских за помощь в спасении 11-летнего мальчика.



Оказалось, что в эти выходные, когда женщина находилась на дежурстве, их карета скорой помощи отправилась на экстренный вызов в село Беклемишево, которое находится в 100 километрах от Читы. По дороге машина сломалось. На помощь медицинским работникам пришёл старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Читинскому району Борис Туезов, который проезжал мимо.



- Майор полиции остановился и поинтересовался, нужна ли помощь. Поняв, что заниматься ремонтом транспорта времени нет, он самостоятельно привёз врача на вызов. Ребёнку был поставлен диагноз – воспаление аппендицита. Ему требовалась срочная госпитализация в краевую детскую клиническую больницу. Полицейский, в сопровождении доктора, доставил ребёнка в ближайшее отделение полиции «Арахлейское» и передал пассажиров своим коллегам, которые доставили их в Читу, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Благодаря помощи полицейского ребёнку сделали вовремя операцию, избежав серьёзных последствий. В ведомстве отмечают, что о своём поступке ни участковый, ни сотрудники, дежурившие в полиции, никому не сообщили и продолжили нести службу.

