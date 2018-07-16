Когда началась война, ей было 12 лет
В Окинском районе Бурятии 90-летнйи день рождения отметила труженица тыла Долгор Базаровна Будаева.
Мать Долгор Базаровны работала дояркой колхоза «Нэгэдэмэл хγсэн», поэтому с детства приходилось помогать ей, а также подрабатывать пастухом. В школе ей удалось окончить лишь 5 классов, затем работала дояркой. В тяжёлые военные годы вместе со взрослыми вязала и шила одежду. Жили впроголодь. Все продукты строго сдавали колхозу.
После войны продолжала работать дояркой – вплоть до 1966 года. После устроилась чабанкой в колхозе «Коммунизм» и отработала там до 1987 года.
Долгор Базаровна – многодетная мать, награждена медалями материнства 2-й и 1-й степеней, является ветераном Великой Отечественной войны. Награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными медалями ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг., «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»
От имени главы республики Алексея Цыденова женщине вручили сертификат на сумму 5000 рублей, сообщает министерство социальной защиты республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе 95-летие отметил ветеран Великой Отечественной из Тункинского района.
Жительница Бурятии отметила 90-летие
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