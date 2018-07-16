Мать погибшего в Бурятии Колина Мэдсена не дождалась реакции от Путина и Трампа

Дана Мэдсен, мать погибшего в Аршане американского студента, намерена идти до конца в поисках виновных
Как сообщал «Байкал-Daily», 25-летний американец Колин Мэдсен, студент иркутского вуза, погиб в Аршане Тункинского района Бурятии в марте 2016 года. Он приехал с друзьями в курортный посёлок, чтобы подняться на Пик любви. Колин пропал ночью, уйдя из дома в лёгкой одежде. Официальной причиной стало переохлаждение. Следователи сообщили, что за день до смерти Колин с друзьями курить марихуану.
В свою очередь, мать Колина пытается доказать, что её сына убили. Она заявила, что исследование на наркотики, проведённое в США, показало отрицательный результат. Указывала Дана Мэдсена и на ряд несостыковок в деле и на заключение иностранных специалистов, сделавших вывод, что причиной смерти Колина стал удар по голове. По мнению матери, её сына могли убить, к примеру, приняв за гея.
Ранее она с помощью журналистов ВВС обращалась к президенту Дональду Трампу с просьбой о содействии. Есть в Сети и российская петиция в адрес Владимира Путина с просьбой о возобновлении расследования.
Свежее интервью с Даной Мэдсен представило Радио Свобода.
– Почему Колин решил жить в Сибири? Как возник его интерес к России и почему он захотел учиться именно в Иркутске?
– Колин был увлечён русской культурой, историей и языком. Сибирь ему во всем подходила: ему нравились люди и культура, и, как естествоиспытатель и защитник окружающей среды, он был потрясен красотой и разнообразием пейзажей. Просторы, дикая природа, флора, фауна и грибы Сибири – всё ему казалось волшебством… Колин надеялся получить работу в представительствах США в Москве или Владивостоке.
– Он рассказывал вам о своей жизни в России? Что ему нравилось, а что его удивляло?
– Он обычно звонил мне по четвергам и много рассказывал о России. Часто говорил о своих походах и местах, которые больше всего любил – Аршане и Ольхоне… Ему казалось смешным, что некоторые люди в России считают тебя странным, если ты слишком много улыбаешься.
– У вас не было опасений, когда он поехал в Сибирь? Не пытались его отговорить?
– Он был совершеннолетний, много путешествовал, и это было его решение. Он тщательно взвесил всё, прочитал предупреждения Госдепартамента и обдуманно выбрал университет.
– Кто вам сообщил, что он пропал, и предложил приехать в Россию? Это была ваша первая поездка?
– Две подруги Колина написали мне. Это была не первая моя поездка в Россию, но в Сибири я ещё не бывала. Я планировала приехать в Сибирь в июле, чтобы вместе с Колином поехать в его любимые места – Аршан и Ольхон.
– Как с вами разговаривали в полиции? Как были организованы поиски?
– В первый день в Аршане мне сказали, что я должна посетить полицейский участок в посёлке Кырен. Вопросы полицейского напугали меня и показались крайне неуместными. Тогда я уже поняла, что не увижу Колина живым. Полицейский был очень агрессивен и разъярён тем, что четверо мужчин поселились вместе и у них не было алкоголя. Я каждый день просила полицию направить поисковых собак, предлагала заплатить за них, спрашивала, где записи с видеокамер, и не получила внятного ответа. Не знаю, как были организованы поиски, но мне сказали, что почти ничего не делалось до моего приезда 1 апреля. МЧС отреагировало только в день моего приезда, а Колин пропал 27 марта. Известно, что друзья Колина не могли найти полицейских в первый день после его пропажи, а когда нашли, их самих задержали, допрашивали и угрозами требовали сознаться в убийстве.
– Когда было найдено его тело, вам сказали, что это убийство, или они с самого начала предложили версию несчастного случая?
– История о том, что он отправился на ночную прогулку, обкурившись марихуаны, и замёрз до смерти, начала циркулировать ещё до того, как тело Колина привезли. Мы (включая сотрудников посольства США) несколько раз говорили полицейским, что хотим поехать на то место, где было найдено тело, но нам сказали, что это слишком опасный болотистый район. Теперь мы узнали, что его нашли всего в полутора километрах на просеке вблизи Аршана, на месте, которое прочесали во время поисков. В заключении российской полиции говорится, что не было никаких свидетелей, поскольку это опасная и зыбкая почва, но на следственных фотографиях мы видим, что несколько человек спокойно сидят вокруг тела.
– Почему вы не поверили полиции и решили сделать экспертизу в США?
– В их версии не было никакого смысла. Колин – опытный путешественник, хорошо знал этот район. То, что он потерялся, накурившись травы, лёг и замёрз до смерти, было и чепухой, и неправдой, потому что тест на марихуану оказался негативным. Я настояла, чтобы мне показали его тело, и, как врачу, мне сразу стало ясно, что он умер совсем недавно, ещё не полностью окоченел, я видела раны от обороны на его руках, ботинки были расшнурованы и не полностью надеты, носков не было вообще, у него были следы от побоев на губах и носу, и его зрачки по-прежнему были голубыми. Когда тело перевезли в США, работникам морга пришлось несколько часов смывать густой грим. Они обнаружили несколько необычных отметин на его теле и отправили его на патологоанатомическое исследование. Мне не позволили увидеть его без одежды в России, но там мне сказали, что на его теле ран нет. Его отвезли в морг в Иркутске, а не в частную лабораторию, как я хотела, чтобы сделать тест на наркотики.
– Есть ли у вас полная уверенность, что это убийство?
– У меня нет никаких сомнений в том, что это было убийство. Мы знаем, что его связали и держали где-то несколько дней, избивали, а потом убили. А тело перенесли на то место, где вскоре нашли.
– Но кто и почему мог его убить? И почему полиция закрыла дело? Есть у вас своя версия?
– Я могу только гадать. Подозреваю, что полиция прикрывает преступников и закрыла дело, чтобы никто не узнал, что случилось на самом деле.
– Вы пытались добиться возобновления расследования в России. Почему это не удалось?
– Российская полиция по большому счету меня игнорировала. Посольство по моей просьбе настояло, чтобы я встречалась с полицейскими ежедневно и выясняла, как идут поиски. Благодаря требованию посольства, мне позволили увидеть тело моего сына перед вскрытием, но только в одежде. Я по-прежнему пытаюсь добиться справедливости в России и уверена, что поступаю правильно. Никто не должен уйти от ответственности, ведь забвение преступлений приводит только к их повторению. Я думаю об убийстве Никиты Кобелева: полиция пыталась скрыть причастность к смерти этого юноши, но их выдали видеозаписи, которые в нашем деле отсутствуют. Надо признать, что попытка обмана неумелая: достаточно прочитать отчёт с места преступления, посмотреть на фотографии и другие материалы дела, чтобы понять, что они пытаются запутать следы. До сих пор мы не получили из России планшет Колина, фотографии, сделанные во время вскрытия, и образцы тканей. Нам повезло, что в глазах Колина по-прежнему оставалась жидкость, когда его тело перевезли в США – это лучший способ сделать тест на наркотики.
– Вы обращались и к Путину, и Трампу. Была ли реакция от их представителей и что бы вы хотели сообщить им сейчас перед саммитом?
– Никакой реакции не было. Я бы хотела им сказать, что следует раскрыть это преступление, чтобы спасти тех, кого может ожидать такая же участь, что и моего сына. Я считаю, что полиция скрывает правду из корыстных побуждений. Это недопустимо, и преступники должны быть найдены и наказаны.
Мать погибшего в Бурятии Колина Мэдсена не дождалась реакции от Путина и Трампа
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