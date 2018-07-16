В детсаду Бурятии хранили опасные крупы

Продукты не имели маркировки



В детском саду Закаменского района выявлены нарушения правил закупки и хранения крупы, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.



При проведении проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мылинский детский сад «Чебурашка» специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля установлено, что учреждением закуплены крупы в ассортименте без документов, удостоверяющих их качество и безопасность.



В помещении, где осуществляется хранение крупы, отсутствует прибор, позволяющий контролировать относительную влажность воздуха. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений.

