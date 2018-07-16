Продукты не имели маркировки
В детском саду Закаменского района выявлены нарушения правил закупки и хранения крупы, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.
При проведении проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мылинский детский сад «Чебурашка» специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля установлено, что учреждением закуплены крупы в ассортименте без документов, удостоверяющих их качество и безопасность.
В помещении, где осуществляется хранение крупы, отсутствует прибор, позволяющий контролировать относительную влажность воздуха. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений.
В детсаду Бурятии хранили опасные крупы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукты не имели маркировки
Это праздник единства национального костюма
Для них провели экскурсии и подарили букеты из ромашек
Перевозили 242 кг говядины и 109 кг мяса птицы
Участники пройдут онлайн-обучение у ведущих специалистов
Хорватам, обыгравшим Россию, не удалось одолеть французов
На фестивале появится малая музыкальная сцена
Тысячи жителей Бурятии исполнили общий танец на «Ночи ёхора». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Председатель Союза кинематографистов Бурятии Артём Бурлов в интервью «Байкал-Dailу» прокомментировал скандальное заявление продюсера фильма «Вий» о расколе в сообществе
Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в олимпийском упражнении
Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала» посвящён памяти заслуженного тренера Бурятии Феликса Завелинского
Появилось забавное видео с котом-«предсказателем» из Улан-Удэ
16 июля на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму, дан старт народной смене «Вместе»
Проволоку набросили неизвестные
Умеренная жара ожидается в Бурятии