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В детсаду Бурятии хранили опасные крупы

В детсаду Бурятии хранили опасные крупы
Общество,  Фото:pixabay.com
Продукты не имели маркировки

В детском саду Закаменского района выявлены нарушения правил закупки и хранения крупы, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.

При проведении проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Мылинский детский сад «Чебурашка» специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля установлено, что учреждением закуплены крупы в ассортименте без документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

В помещении, где осуществляется хранение крупы, отсутствует прибор, позволяющий контролировать относительную влажность воздуха. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений.
 
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