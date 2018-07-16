Для них провели экскурсии и подарили букеты из ромашек
К 9 июля посвящённому всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Заиграевская межпоселенческая библиотека подарила супружеским парам экскурсию по памятным местам посёлка, а также букеты из ромашек, которые являются символом праздника.
Первым посетили железнодорожный вокзал Заиграево. Рассказали о его истории, а также возникновении самого посёлка. Семейным парам объяснили, что первоначально на месте Заиграево был бурятский улус – Шара нага, что в переводе – жёлтый луг. Здесь же отметили, что название дали неспроста – каждое лето в местности Заречье зацветают разнообразные цветы жёлтого цвета.
Во время экскурсии к поздравлению присоединились работники вокзала. Они попросили нарисовать символ своей семьи и оставить пожелания на специальном плакате в здании вокзала. В ходе экскурсии супруги побывали на месте цементного завода Тетюкова. Участникам рассказали о его истории и продолжателе дела – Анатолии Тетюкове, сыне купца. Многие делились своими воспоминаниями об истории посёлка, где родились и живут.
Это был первый опыт проведения туристической экскурсии в посёлке, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
В Заиграевском районе отметили День семьи
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукты не имели маркировки
Это праздник единства национального костюма
Для них провели экскурсии и подарили букеты из ромашек
Перевозили 242 кг говядины и 109 кг мяса птицы
Участники пройдут онлайн-обучение у ведущих специалистов
Хорватам, обыгравшим Россию, не удалось одолеть французов
На фестивале появится малая музыкальная сцена
Тысячи жителей Бурятии исполнили общий танец на «Ночи ёхора». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Председатель Союза кинематографистов Бурятии Артём Бурлов в интервью «Байкал-Dailу» прокомментировал скандальное заявление продюсера фильма «Вий» о расколе в сообществе
Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в олимпийском упражнении
Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала» посвящён памяти заслуженного тренера Бурятии Феликса Завелинского
Появилось забавное видео с котом-«предсказателем» из Улан-Удэ
16 июля на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму, дан старт народной смене «Вместе»
Проволоку набросили неизвестные
Умеренная жара ожидается в Бурятии