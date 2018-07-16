В Заиграевском районе отметили День семьи

Для них провели экскурсии и подарили букеты из ромашек



К 9 июля посвящённому всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Заиграевская межпоселенческая библиотека подарила супружеским парам экскурсию по памятным местам посёлка, а также букеты из ромашек, которые являются символом праздника.



Первым посетили железнодорожный вокзал Заиграево. Рассказали о его истории, а также возникновении самого посёлка. Семейным парам объяснили, что первоначально на месте Заиграево был бурятский улус – Шара нага, что в переводе – жёлтый луг. Здесь же отметили, что название дали неспроста – каждое лето в местности Заречье зацветают разнообразные цветы жёлтого цвета.



Во время экскурсии к поздравлению присоединились работники вокзала. Они попросили нарисовать символ своей семьи и оставить пожелания на специальном плакате в здании вокзала. В ходе экскурсии супруги побывали на месте цементного завода Тетюкова. Участникам рассказали о его истории и продолжателе дела – Анатолии Тетюкове, сыне купца. Многие делились своими воспоминаниями об истории посёлка, где родились и живут.



Это был первый опыт проведения туристической экскурсии в посёлке, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

