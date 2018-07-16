В Бурятии ожидаются дожди с грозами

В Улан-Удэ воздух прогреется до 22 тепла



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июля по республике в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы. Утром туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18, местами по юго-западу 6-11, днём 13-18, местами 21-26 тепла.



В Улан-Удэ временами дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 16-18, днём 20-22 тепла.

