В Улан-Удэ воздух прогреется до 22 тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июля по республике в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы. Утром туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18, местами по юго-западу 6-11, днём 13-18, местами 21-26 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 16-18, днём 20-22 тепла.
В Бурятии ожидаются дожди с грозами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 16.07.2018
На фестивале появится малая музыкальная сцена
Общество, 16.07.2018
В Улан-Удэ воздух прогреется до 22 тепла
Тысячи жителей Бурятии исполнили общий танец на «Ночи ёхора». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Председатель Союза кинематографистов Бурятии Артём Бурлов в интервью «Байкал-Dailу» прокомментировал скандальное заявление продюсера фильма «Вий» о расколе в сообществе
Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в олимпийском упражнении
Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала» посвящён памяти заслуженного тренера Бурятии Феликса Завелинского
Появилось забавное видео с котом-«предсказателем» из Улан-Удэ
16 июля на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму, дан старт народной смене «Вместе»
Проволоку набросили неизвестные
Умеренная жара ожидается в Бурятии
Отключение произошло в Октябрьском районе
Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
На фестивале также испекут 150-килограммовый пирог
Горожан в выходные ждёт калейдоскоп праздничных мероприятий
По данным Бурятского гидрометцентра 15 июля днём по южной половине республики, 16 июля в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы