Кинематографист Артём Бурлов: Нас шокировало заявление продюсера Алексея Петрухина

Председатель Союза кинематографистов Бурятии Артём Бурлов в интервью «Байкал-Dailу» прокомментировал скандальное заявление продюсера фильма «Вий» о расколе в сообществе



На днях в Улан-Удэ приезжал руководитель одной из крупнейших кинокорпораций России «Русская Фильм Группа», актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер самого кассового российского фильма 2014 года «Вий» Алексей Петрухин. Он заявил, что его компания поддержит фильм бурятского режиссёра «На берегу мечты», а также раскритиковал бурятских кинематографистов. СМИ уточняют, что в частности, Петрухин заявил о «нездоровой конкуренции», которая разобщила киношников и привела к «расколу» кинематографистского сообщества.



- Некий «бум», который тогда (после выхода «Решалы») произошёл, не вырос и не перерос в какую-то там школу кино. Так, чтоб сели все кинематографисты, собрались и решили на ближайший год какие-то планы: «Ребята, давайте продвигать, у кого какие проекты?» - цитируют Петрухина СМИ.



Артём Бурлов, председатель Союза кинематографистов Бурятии, член Союза кинематографистов России, гендиректор телекомпании «Азиа Филмс», продюсер представил своё видение ситуации.



- Что вы можете сказать по поводу критики известного продюсера Алексея Петрухина?



- Это поверхностные суждения. Для того, чтобы делать такие заключения, необходимо встречаться, говорить, задать вопросы. Союз кинематографистов России – это федеральная общественная организация. Если я как представитель Союза еду в другой регион, то в первую очередь буду общаться с представителями киносообщества из этой организации. Этого Алексеем сделано не было. Мы недоумеваем, с чего были сделаны такие выводы, без погружения в тематику.



Сейчас мы ведём работу, никакого раскола нет. То, что было сказано в СМИ, для нас просто шок. И не только для нас, но и для наших коллег из Москвы, из Союза кинематографистов России. Эта ситуация уже дошла до председателя Союза Никиты Михалкова. Также прокомментировали эту ситуацию другие представители этой общественной организации.



- Почему у Алексея Петрухина вообще могла возникнуть такая мысль?



- Мы не знаем причин для такой мысли. Безусловно, в каждой отрасли существует трения между участниками, тем более это творческая сфера, здесь люди амбициозные. Но это нельзя назвать расколом, это рабочие моменты. Возникают разные точки зрения, но всё это не говорит ни о каком расколе в Союзе кинематографистов Бурятии или в целом киносообществе республики. Работа, порой невидимая, ведётся. Возможно, Алексей Петрухин говорил о расколе, потому что его кто-то ввёл в заблуждение. Мы надеемся, что он ответит нам и даст какое-то опровержение, потому что сейчас киностудии Бурятии (и те, кто входят в Союз, и те, кто остаются независимым) ошарашены его заявлением.



- Что из себя представляет Союз кинематографистов Бурятии?



- Союз кинематографистов Бурятии как общественная организация была создана сравнительно недавно, год назад. Этому предшествовал ряд совещаний, в том числе в высших эшелонах власти.



В Союз вошли 12 кинокомпаний. Также существуют независимые кинематографические мастодонты, к примеру, режиссёр Баир Дышенов, который не входит в Союз. Наши двери для него всегда открыты. Но у него всё есть: оборудование, студия, он не нуждается в принципе в объединениях. Режиссёр Солбон Лыгденов работал на стадии создании Союза, был его председателем. Но из-за занятости на съёмках «321-й Сибирской» он сложил полномочия. На выборах новым председателем стал я.



- Сейчас ведётся крупный проект, объединяющий киностудии Бурятии, расскажите о нём.



- Да, 6 независимых друг от друга, но входящих в Союз кинематографистов Бурятии, киностудий занимаются одним проектом - «Улан-Удэ, я люблю тебя». Это художественный фильм, состоящий из шести киновелл.



Здесь нет никакого раскола, наоборот, проект сплачивает. Конечный продукт покажет взаимодействие сообщества, специально было задумано, чтобы показать, как мы можем вместе работать. Это не коммерческий проект, здесь денег не зарабатывают. Для нас это большой эксперимент.



Уверен, что если работа ведётся, то ни о каком расколе речи быть не может. Сейчас съёмки идут, никто не ругается. Например, наша детская «Школа кино» отработала три месяца – по итогам будет снята одна новелла в рамках художественного фильма. Проходят различные мероприятия, в том числе промо. Если есть объединяющий проект, о каком расколе может идти речь?



Фильм горожанам покажем 8 сентября, в День города. Частично в кинотеатрах, также фильм зрители увидят в Домах культуры в отдалённых районах города. Показы будут бесплатными. Также состоятся творческие встречи зрителей с режиссёрами и актёрами.



Этот фильм будет показан потом по телевидению, также он будет в Интернете. Сегодня идут переговоры о прокате в кинотеатрах. Мы хотим сделать этот фильм представительским, чтобы людям, приезжающим в город, показывали его. Они бы за час узнавали, какие здесь работают предприятия, какие есть достопримечательности.



- Вернёмся к экономике. Всё же почему произошел такой форс-мажор с представителем федерального кино?



- В этом году поддержка из республиканского бюджета самая высокая, по сравнению с другими регионами России. Бурятия выделила из бюджета на кинематограф 12,5 миллионов, из них 10 миллионов – на производство.



Мы знаем о «деятелях» из других регионов, которые приезжают для помощи в оформлении бюджетной субсидии, но половину её забирают себе, якобы на доработку фильма. Это одно из моих предположений, дай бог, чтобы это было не так.



Мы знаем, что Алексей Петрухин был в прошлом году в Иркутской области, обещал поддержать там два короткометражных фильма. На сегодняшний день мы ничего не слышим об этих фильмах, хотя прошёл год. Это не наше дело, не наш регион, но тем не менее, мы всё это видим и наблюдаем. Потому склонны делать субъективные суждения, хотя и очень хотим в них ошибаться.



- Возможно, заявление о расколе связано по большей части борьбой за деньги?



- Несомненно, на мой взгляд, так и происходит. Если бы я приехал в другой регион, то встретился бы со всеми представителями киноотрасли. Почему же не было встречи с нами? Мы могли бы дать всю исчерпывающую информацию, показать свои проекты. Почему такой встречи не было, мы не знаем, хотя открыты для всех.



- Когда вы говорите про отрасль, то каким образом бурятский кинематограф может зарабатывает деньги?



- Существуют различные механизмы поддержки кинематографа. Одна из них – система «Рибейт», это общемировая практика, в том числе голливудская. Например, сюда приезжает крупный кинопроизводитель, к примеру Фёдор Бондарчук для съёмок. Он будет жить здесь две недели. Съёмочная группа – 150 человек. Он подаёт заявку для участия в этой программе. Он живёт две недели в гостинице, пользуется услугами транспорта, привёз военную технику, привлекает местных кинематографистов. Это всё скрепляется договорами: гостиница, транспорт, перекрытие улицы. По завершению съёмок в кинокомиссию предоставляются договоры и чеки. Всё это считается. Допустим, съёмочная группа условного Бондарчука потратила 10 миллионов. Из этой суммы, согласно программе «Рибейт», бюджет региона компенсирует от 10% до 20%: если затраты 10 миллионов, то бюджет Бурятии 2 миллиона вернёт.



Что касается производства бурятского кино, то 10 миллионов бюджетных рублей для съёмок крупного проекта – это очень маленькая сумма. Для того, чтобы это всё заработало, надо показать, что государство получает обратно – налоги, рабочие места. Поэтому возникают проекты социально ориентированные. Например, в каждом районе и сёлах был кинотеатр, сейчас позиция высшего руководства страны в том, чтобы восстановить эту киносеть. Поэтому существуют федеральные субсидии на покупку кинотеатрального оборудования для Домов культуры. Если республика воспользуется доступными на сегодня федеральными средства, то в Бурятии будет обширная киносеть. При формировании такой структуры необходимость государственной помощи бурятскому кинематографу отпадёт. Для нас расширится рынок сбыта, и этого будет достаточно. Организовав рынок сбыта, мы получим и окупаемость отрасли.



- Цель кинематографистов Бурятии – не сесть на шею государства, а выходить на самоокупаемость конечных продуктов?



- Отчасти и да, и нет. Потому что есть коммерческое кино, которое идёт в широкий прокат. А есть документальное, которое не идёт в прокате. Есть артхаус – фестивальное кино. Кинематограф – большая отрасль, где различные фильмы занимают свою нишу. В любом случае без диалога с властью, без участия государства работать не получится.





