Пулевик из Бурятии стал вице-чемпионом турнира в Чехии

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Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в олимпийском упражнении

Александр Кондрашин из Бурятии успешно выступил на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии. Спортсмен в упорной борьбе занял второе место в олимпийском упражнении ПП-60.

Всего в турнире в Чехии принимают участие спортсмены из 14 стран Европы и Азии.

Александр Кондрашин – воспитанник тренера Александра Степанова. Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году юный спортсмен выиграл первенство России, получив путёвку на первенство Европы, которое проходило в Венгрии. На европейском старте Александр завоевал бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

спорт пулевая стрельба
 
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