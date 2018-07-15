Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в олимпийском упражнении
Александр Кондрашин из Бурятии успешно выступил на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии. Спортсмен в упорной борьбе занял второе место в олимпийском упражнении ПП-60.
Всего в турнире в Чехии принимают участие спортсмены из 14 стран Европы и Азии.
Александр Кондрашин – воспитанник тренера Александра Степанова. Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году юный спортсмен выиграл первенство России, получив путёвку на первенство Европы, которое проходило в Венгрии. На европейском старте Александр завоевал бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Пулевик из Бурятии стал вице-чемпионом турнира в Чехии
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