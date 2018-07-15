Кот Донателло-Дорато из Улан-Удэ предсказал победителя ЧМ по футболу

Кот по кличке Донателло-Дорато из Улан-Удэ предсказал победу сборной Хорватии над Францией в финале чемпионата по футболу. Видео появилось в официальных группах РИА Новости в соцсетях.
«Котик долго сомневался, но всё же отдал предпочтение хорватам. Надеемся на интересную и красивую игру!» - говорится в описании видео.
«Теперь не надо в букмекерскую контору идти», - пошутил пользователь «Французов полизал, а потом хорватов покусал… Типа Франция будет вести, а по пенальти выиграют хорваты», - рассуждает другой подписчик.
Видео с животными-предсказателями стали популярны после 2010 года, когда героем Интернета стал осьминог Пауль из Германии. Он практически безошибочно давал прогнозы на все матчи чемпионата мира по футболу: из 14-ти неверными оказались лишь 2.
Остальные животные-«оракулы» не отличаются подобной точностью. Вот и ещё один улан-удэнский кот ошибся перед игрой Россия – Хорватия.
Видео с животными-предсказателями стали популярны после 2010 года, когда героем Интернета стал осьминог Пауль из Германии. Он практически безошибочно давал прогнозы на все матчи чемпионата мира по футболу: из 14-ти неверными оказались лишь 2.
Остальные животные-«оракулы» не отличаются подобной точностью. Вот и ещё один улан-удэнский кот ошибся перед игрой Россия – Хорватия.
Финал сегодня
Хорватия и Франция встретятся в финале чемпионата мира сегодня, 15 июля, в 18.00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Лужники».
Больше россиян в финале чемпионата мира по футболу собираются болеть за сборную Хорватии, но победу чаще предрекают команде Франции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, смотреть финальную игру ЧМ-2018 планируют 61% россиян. Так, 58% опрошенных будут следить за ходом игры дома или на работе, 2% - в кафе или баре, 1% - в фан-зоне и на стадионе в Москве, свидетельствуют результаты опроса, сообщает РИА Новости.
«В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян – за команду Франции. При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, ещё 39% считают, что выиграет Хорватия», - говорится в материалах исследования ВЦИОМ.
Бронзу чемпионата мира-2018 завоевала Бельгия, обыгравшая со счётом 2:0 англичан.
Хорватия и Франция встретятся в финале чемпионата мира сегодня, 15 июля, в 18.00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Лужники».
Больше россиян в финале чемпионата мира по футболу собираются болеть за сборную Хорватии, но победу чаще предрекают команде Франции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, смотреть финальную игру ЧМ-2018 планируют 61% россиян. Так, 58% опрошенных будут следить за ходом игры дома или на работе, 2% - в кафе или баре, 1% - в фан-зоне и на стадионе в Москве, свидетельствуют результаты опроса, сообщает РИА Новости.
«В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян – за команду Франции. При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, ещё 39% считают, что выиграет Хорватия», - говорится в материалах исследования ВЦИОМ.
Бронзу чемпионата мира-2018 завоевала Бельгия, обыгравшая со счётом 2:0 англичан.