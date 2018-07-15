Кот Донателло-Дорато из Улан-Удэ предсказал победителя ЧМ по футболу





Финал сегодня



Хорватия и Франция встретятся в финале чемпионата мира сегодня, 15 июля, в 18.00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Лужники».



Больше россиян в финале чемпионата мира по футболу собираются болеть за сборную Хорватии, но победу чаще предрекают команде Франции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным ВЦИОМ, смотреть финальную игру ЧМ-2018 планируют 61% россиян. Так, 58% опрошенных будут следить за ходом игры дома или на работе, 2% - в кафе или баре, 1% - в фан-зоне и на стадионе в Москве, свидетельствуют результаты опроса, сообщает РИА Новости.



«В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян – за команду Франции. При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, ещё 39% считают, что выиграет Хорватия», - говорится в материалах исследования ВЦИОМ.



Бронзу чемпионата мира-2018 завоевала Бельгия, обыгравшая со счётом 2:0 англичан.









