В Улан-Удэ возможен дождь

Умеренная жара ожидается в Бурятии



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 15 июля, днём по южной половине республики местами дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10, при грозах порывы до 18 м/с.



Температура днём +23+28, местами +17,+22.



В Улан-Удэ без осадков, к вечеру дождь, возможна гроза. Ветер переменный 5-10, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура днём +24,+26.

