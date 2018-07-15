Умеренная жара ожидается в Бурятии
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 15 июля, днём по южной половине республики местами дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10, при грозах порывы до 18 м/с.
Температура днём +23+28, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков, к вечеру дождь, возможна гроза. Ветер переменный 5-10, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура днём +24,+26.
В Улан-Удэ возможен дождь
Общество, Фото:
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