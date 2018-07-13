7 июля в посёлке Курбулик состоялся главный рыбацкий праздник – «День рыбака в Забайкальском национальном парке»
На праздник собралось около 200 гостей, включая местных жителей, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
При подготовке праздника основной акцент был сделан на связи поколений династии рыбаков. Праздник прошёл под названием «Хранители рыбацких традиций». В конкурсе «Семья – хранитель рыбацких традиций» приняли участие активные, творческие семьи из посёлков Курбулик, Усть-Баргузин и села Максимиха. Они не только предоставили интересные исторические материалы о предках рыбаков, исполнили творческие номера и поучаствовали в кулинарном и спортивном поединке, но и почувствовали ответственность за судьбу своих рыбацких поселений. По итогам этого конкурса удалось собрать много интересной и полезной информации о местных рыбаках и исторические фотоматериалы. На празднике присутствовал старейший рыбак Баргузинского района из села Максимиха – Иван Рыков, в этот день ему исполнилось 85 лет.
В рамках праздника состоялась ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом, а также прошло соревнование на поплавковую удочку «Клёвый рыбак». Прошёл кулинарный конкурс «Рыбацкая фантазия»; детское состязание «Юный рыбачок»; мастер-классы по приготовлению блюд из даров Байкала (уха и рыба на рожнях) и изготовлению сувениров.
День рыбака отметили в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
7 июля в посёлке Курбулик состоялся главный рыбацкий праздник – «День рыбака в Забайкальском национальном парке»
Тунка передала эстафету Кижинге
В первом полугодии 2018 года жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений обеспечено более 400 семей военнослужащих Восточного военного округа
Пожар произошёл на территории лесничества
В ходе проверки в учреждении нашли ряд санитарных нарушений
Знаменитый французский актёр исполнил мечту маленькой девочки
15 и 16 июля в республике ожидаются обильные осадки и грозы. Спасатели рассказали, что делать при подтоплении
У них не было спасательных жилетов
Жареный окорочок с говорящим названием продаётся в Прибайкальском районе
11 июля закончился весенне-летний призыв граждан на военную службу.
На молебен съедутся верующие со всей республики
Традиции совершения крестного хода на Иоаннову гору в Прибайкальском районе Бурятии уже 12 лет
13 июля в управлении Росгвардии по Иркутской области состоялось торжественное открытие аллеи
Величественный Майдари хурал пройдёт с 15 по 17 июля
Автомобилистам придётся ехать в объезд