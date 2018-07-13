День рыбака отметили в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

7 июля в посёлке Курбулик состоялся главный рыбацкий праздник – «День рыбака в Забайкальском национальном парке»



На праздник собралось около 200 гостей, включая местных жителей, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



При подготовке праздника основной акцент был сделан на связи поколений династии рыбаков. Праздник прошёл под названием «Хранители рыбацких традиций». В конкурсе «Семья – хранитель рыбацких традиций» приняли участие активные, творческие семьи из посёлков Курбулик, Усть-Баргузин и села Максимиха. Они не только предоставили интересные исторические материалы о предках рыбаков, исполнили творческие номера и поучаствовали в кулинарном и спортивном поединке, но и почувствовали ответственность за судьбу своих рыбацких поселений. По итогам этого конкурса удалось собрать много интересной и полезной информации о местных рыбаках и исторические фотоматериалы. На празднике присутствовал старейший рыбак Баргузинского района из села Максимиха – Иван Рыков, в этот день ему исполнилось 85 лет.



В рамках праздника состоялась ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом, а также прошло соревнование на поплавковую удочку «Клёвый рыбак». Прошёл кулинарный конкурс «Рыбацкая фантазия»; детское состязание «Юный рыбачок»; мастер-классы по приготовлению блюд из даров Байкала (уха и рыба на рожнях) и изготовлению сувениров.







