Фестиваль клубники стартовал в Байкальске

В Байкальске 13 июля стартовал традиционный фестиваль клубники «Виктория». Он будет проходить до 15 июля.



Мероприятие состоится в десятый раз. В честь юбилея планируется также испечь 150-килограммовый пирог.



В программе фестиваля — конкурс кулинарного мастерства, автошоу, конкурс красоты «Мисс Виктория», концерты, игровые программы для детей.



Местом проведения мероприятия стал стадион «Байкал», отдельная программа запланирована 15 июля на площадке у «Горы Соболиной».