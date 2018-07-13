В первом полугодии 2018 года жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений обеспечено более 400 семей военнослужащих Восточного военного округа
Общая сумма субсидий - 2,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба ВВВ.
Также с начала года обеспечено готовым жильем для постоянного проживания 27 семей военнослужащих.
ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 регионах, в том числе в Бурятии.
За первое полугодие 2018 года 1062 военнослужащих изъявили желание приобрести квартиры в период прохождения военной службы с использованием целевого жилищного займа.
Более 400 военных Восточного округа получили субсидии на жильё
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