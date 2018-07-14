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Концерты и пенные вечеринки: Афиша на выходные в Улан-Удэ

Концерты и пенные вечеринки: Афиша на выходные в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Горожан в выходные ждёт калейдоскоп праздничных мероприятий

14 и 15 июля в Улан-Удэ пройдёт масса праздничных мероприятий. В их числе турниры, кинопоказ и open-air, сообщает управление по информационной политике города.

14 июля, в субботу:

- в 11:00 состоится открытый турнир по шашкам «Кубок Байкала» памяти заслуженного тренера РБ Ф.А. Завелинского.

В турнире примут участие 10 команд из Улан-Удэ, районов республики и регионов Российской Федерации (возрастная категория от 18 лет и старше);

- в 12:00 в филиале № 4 Центральной городской библиотеки пройдёт летний кинозал «Кино и книга. Фильм Муратовой «Среди серых камней» - экранизация повести Короленко «В дурном обществе» к 165-летию со дня рождения писателя;

- в 17:00 в парке «Юбилейный» пройдёт «Open air-пенная вечеринка».

В программе выступление кавер-группы «ЛЭЙKERS», музыка от лучших диджеев Улан-Удэ, конкурсы и подарки.

15 июля, в воскресенье:

- в 11:00 в торгово-развлекательном центре «Пионер» пройдёт турнир по шахматам, посвящённый международному Дню шахмат.

В нём примут участие представители команд из Улан-Удэ и районов республики (возрастная категория от 18 лет и старше).

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 и 15 июля в Этнографическом музее также состоится ежегодный фестиваль «Ночь Ёхора». Его участником станет финалистка «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта.
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