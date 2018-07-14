Концерты и пенные вечеринки: Афиша на выходные в Улан-Удэ

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День рыбака отметили в Бурятии Общество, 7 июля в посёлке Курбулик состоялся главный рыбацкий праздник – «День рыбака в Забайкальском национальном парке»

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