В Улан-Удэ воздух прогреется до +29

По данным Бурятского гидрометцентра 15 июля днём по южной половине республики, 16 июля в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы



14 июля по республике ночью по северо-востоку сохранится влияние циклона, небольшой дождь, утром местами туманы, днём местами короткие грозовые дожди. Ветер переменный 5-10, при грозах до 15 м/с. Температура ночью 9-14, местами 3-8, днём 25-30, местами 17-22 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 27-29 тепла.

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