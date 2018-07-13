Школу в Бурятии обязали установить двери в туалете

В ходе проверки в учреждении нашли ряд санитарных нарушений
Кабанский районный суд удовлетворил исковое заявление управления Роспотребнадзора к Брянской средней школе и районному управлению образования о понуждении к исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
В ходе проверки в школе выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В срок до 1 сентября ответчики должны оборудовать туалет для школьников начального звена кабинами с дверьми; установить в мастерской трудового обучения для мальчиков раковину с подводом холодной и горячей воды; создать в школьном здании условия для обработки и мытья уборочного инвентаря; доукомплектовать мясной цех пищеблока второй моечной ванной; установить в овощном цехе пищеблока производственный стол с гигиеническим покрытием.
Также в срок до 1 сентября 2019 года необходимо обновить бетонное покрытие пешеходных дорожек на территории школы с устранением трещин и дефектов; пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу источника водоснабжения; оборудовать мастерскую трудового обучения для мальчиков механической вытяжной вентиляцией; установить на пищеблоке локальные вытяжные системы вентиляции над технологическим и моечным оборудованием.
Кроме того, нужно организовать для педагогического персонала школ гигиеническую подготовку (обучение) и аттестацию в «Брянской СОШ», сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
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