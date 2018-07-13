11 июля закончился весенне-летний призыв граждан на военную службу.
По итогам призыва Советский район Улан-Удэ выполнил план на 100%. В войска отправлено 120 новобранцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего с начала призывной кампании на военную службу военными комиссариатами Восточного военного округа призвано около 9 тысяч граждан.
Советский район Улан-Удэ выполнил план по призывникам
Общество, Фото:
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