На молебен съедутся верующие со всей республики
В Байкальском дацане Кабанского района пройдёт церемония подношения Великим Лусууд ханам о озера Байкал. Почитание 8 Лусуудов ханов - главных хранителей вод и повелителей всех Лусуудов пройдёт 21 июля. Начало молебна в 9 часов.
- Согласно учениям - 8 главных Лусуудов нашего мира находятся на Байкале и именно озеро Байкал является связующей цепочкой с царством Лусуудов ханов. 8 гранитных статуй Лусууд ханов находятся в Байкальском дацане «Дамбадаржалин», как знак святости этого места, - сообщают организаторы.
На большой ежегодный молебен приедут верующие со всей Бурятии. Ожидается приезд делегаций из Монголии, из автономного района Внутренняя Монголия КНР, Республик Калмыкия и Тыва и других регионов России, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Бурятии пройдёт подношение Лусууд ханам Байкала
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