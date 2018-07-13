В Бурятии пройдёт подношение Лусууд ханам Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

На молебен съедутся верующие со всей республики



В Байкальском дацане Кабанского района пройдёт церемония подношения Великим Лусууд ханам о озера Байкал. Почитание 8 Лусуудов ханов - главных хранителей вод и повелителей всех Лусуудов пройдёт 21 июля. Начало молебна в 9 часов.



- Согласно учениям - 8 главных Лусуудов нашего мира находятся на Байкале и именно озеро Байкал является связующей цепочкой с царством Лусуудов ханов. 8 гранитных статуй Лусууд ханов находятся в Байкальском дацане «Дамбадаржалин», как знак святости этого места, - сообщают организаторы.



На большой ежегодный молебен приедут верующие со всей Бурятии. Ожидается приезд делегаций из Монголии, из автономного района Внутренняя Монголия КНР, Республик Калмыкия и Тыва и других регионов России, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

