На железнодорожном переезде в Черемхово ограничат движение

Автомобилистам придётся ехать в объезд



17 июля на переезде в п. Жаргон в городе Черемхово Иркутской области в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей с 10.00 до 18.00.



Объезд автотранспорта может быть вдоль железнодорожного пути до улицы Волочаевской, далее, по автомобильному мосту в районе площади им. Ленина.



18 и 19 июля 2018 года на западном переезде в Черемхове, в связи с ремонтными работами, также будет ограничено движение автомобилей с 12.00 до 18.00.



Объезд автотранспорта – по автомобильному мосту в районе площади им. Ленина, сообщает пресс-служба ВСЖД.



