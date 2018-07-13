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На железнодорожном переезде в Черемхово ограничат движение

Общество, 
Автомобилистам придётся ехать в объезд

17 июля на переезде в п. Жаргон в городе Черемхово Иркутской области в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей с 10.00 до 18.00.

Объезд автотранспорта может быть вдоль железнодорожного пути до улицы Волочаевской, далее, по автомобильному мосту в районе площади им. Ленина.

18 и 19 июля 2018 года на западном переезде в Черемхове, в связи с ремонтными работами, также будет ограничено движение автомобилей с 12.00 до 18.00.

Объезд автотранспорта – по автомобильному мосту в районе площади им. Ленина, сообщает пресс-служба ВСЖД.

железнодорожные переезды
 
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