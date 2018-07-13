31 проба продукции не соответствует стандартам
В первом полугодии в рамках ветеринарного лабораторного мониторинга, а также в качестве мер направленных на недопущение нарушений обязательных требований на предприятиях Бурятии отобрали 350 проб пищевой продукции. Специалисты «Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории» провели 1524 исследования. В результате в 31 отобранной пробе выявлено несоответствие продукции российским стандартам.
По фактам несоответствия продукции специалистами Управления Россельхознадзора информация направлена в Роспотребнадзор по месту нахождения производителей и в Управление ветеринарии республики для принятия мер и усиления лабораторного контроля, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На пищевых предприятиях Бурятии участились нарушения
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