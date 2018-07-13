В Улан-Удэ прошёл квест «Откопай сокровища пиратов»

Ребят обучили семафорной азбуке и танцам



Новая квест-игра для детей из лагеря «Берёзка» под названием «Откопай сокровища пиратов» прошла сегодня. По легенде пираты украли сокровища знаменитого Робинзона Крузо, и ребятам пришлось постараться, чтобы раздобыть карту и найти клад.



Ребята познакомились с морской семафорной азбукой, выучили танец аборигенов, раздобыли питьевую воду, показали свою спортивную подготовку и выполнили много других заданий. Все участники квеста получили призы – книги, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.

