Ребят обучили семафорной азбуке и танцам
Новая квест-игра для детей из лагеря «Берёзка» под названием «Откопай сокровища пиратов» прошла сегодня. По легенде пираты украли сокровища знаменитого Робинзона Крузо, и ребятам пришлось постараться, чтобы раздобыть карту и найти клад.
Ребята познакомились с морской семафорной азбукой, выучили танец аборигенов, раздобыли питьевую воду, показали свою спортивную подготовку и выполнили много других заданий. Все участники квеста получили призы – книги, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
В Улан-Удэ прошёл квест «Откопай сокровища пиратов»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
31 проба продукции не соответствует стандартам
Ребят обучили семафорной азбуке и танцам
В Забайкальском крае с лётчиками армейской авиации состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей в ночное время
«За вклад в развитие Железнодорожного района города Улан-Удэ» - такой знак отличия накануне получили 15 жителей
Им компенсируют 50% платы за содержание жилого помещения
В Саянске Иркутской области впервые применена новая мера пресечения
Воспользоваться услугой сможет больше 58,5 тысяч жителей
Неудобства для автомобилистов вызваны ремонтом теплотрассы
Из Бурятии путешественники отправятся на Дальний Восток
За сутки уровень воды в Селенге и Уде повысился на 1 см
«Страх за жизнь ребёнка переборол», - рассказала отважная женщина
Работы ведутся в Кабанском районе
С птичьего полёта показана красота и мощь природы
В субботу и воскресенье в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоится фестиваль «Ночь Ёхора»
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит конкурс «Тебе, район любимый, посвящаю!»