В Забайкалье провели ночные учения для пилотов вертолётов

В Забайкальском крае с лётчиками армейской авиации состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей в ночное время
Лётчики ударных вертолётов Ми-24 выполнили полёты в заданный район в составе звеньев, отработали задачи ведения воздушной разведки и аэронавигации.
Полеты выполнялись с применением специальных очков ночного видения. После обнаружения мишеней, имитирующих лагерь условных террористов, экипажи отработали заход на цели и выполнили учебные стрельбы.
Также лётчики выполнили уход из-под встречного огня «противника», проведение доразведки с целью подтверждения уничтожения обнаруженных целей.
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование навыков летного состава при выполнении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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В Забайкальском крае с лётчиками армейской авиации состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей в ночное время
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