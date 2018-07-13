В Забайкалье провели ночные учения для пилотов вертолётов



Лётчики ударных вертолётов Ми-24 выполнили полёты в заданный район в составе звеньев, отработали задачи ведения воздушной разведки и аэронавигации.



Полеты выполнялись с применением специальных очков ночного видения. После обнаружения мишеней, имитирующих лагерь условных террористов, экипажи отработали заход на цели и выполнили учебные стрельбы.



Также лётчики выполнили уход из-под встречного огня «противника», проведение доразведки с целью подтверждения уничтожения обнаруженных целей.



Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование навыков летного состава при выполнении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





