В Саянске Иркутской области впервые применена новая мера пресечения
Саянский городской суд избрана необычную мера пресечения гражданину, обвиняемому в краже.
Мера пресечения избрана в виде запрета определённых действий, а именно выходить в период времени с 22 до 6 часов за пределы жилого помещения, в котором он проживает.
Эта мера пресечения, предусмотренная ст. 105.1 УПК РФ, является новой для Российского уголовного процесса. Она начала действовать с апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Саянске суд впервые запретил человеку выходить по ночам
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