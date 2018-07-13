В Саянске суд впервые запретил человеку выходить по ночам

В Саянске Иркутской области впервые применена новая мера пресечения



Саянский городской суд избрана необычную мера пресечения гражданину, обвиняемому в краже.



Мера пресечения избрана в виде запрета определённых действий, а именно выходить в период времени с 22 до 6 часов за пределы жилого помещения, в котором он проживает.



Эта мера пресечения, предусмотренная ст. 105.1 УПК РФ, является новой для Российского уголовного процесса. Она начала действовать с апреля 2018 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

