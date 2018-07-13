Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

В Иркутской области организуют бесплатный проезд для льготников

Общество, 
Воспользоваться услугой сможет больше 58,5 тысяч жителей

Количество выданных месячных проездных билетов на проезд автомобильным транспортом по сезонным садоводческим маршрутам организациями-реализаторами за период май-июнь составило 58539.

По данным на 2 июля, управлениями социальной защиты населения выдано 25050 решений для бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Постановлением правительства Иркутской области «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2019 годах» установлен бесплатный проезд с 1 мая по 30 сентября для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в Иркутской области и для отдельных категорий неработающих пенсионеров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, - говорится в сообщении.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области организуют бесплатный проезд для льготников
Общество, 13.07.2018
Воспользоваться услугой сможет больше 58,5 тысяч жителей
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на Куйбышева
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на Куйбышева
Общество, 13.07.2018
Неудобства для автомобилистов вызваны ремонтом теплотрассы
Автопробег «Россия – Япония» прибудет в Бурятию
Автопробег «Россия – Япония» прибудет в Бурятию
Общество, 13.07.2018
Из Бурятии путешественники отправятся на Дальний Восток
Уровень воды рек в Улан-Удэ в норме
Уровень воды рек в Улан-Удэ в норме
Общество, 13.07.2018
За сутки уровень воды в Селенге и Уде повысился на 1 см
В Иркутской области не умеющая плавать женщина спасла тонущего ребёнка
В Иркутской области не умеющая плавать женщина спасла тонущего ребёнка
Общество, 13.07.2018
«Страх за жизнь ребёнка переборол», - рассказала отважная женщина
Атмосферное видео про Байкал становится хитом Сети
Атмосферное видео про Байкал становится хитом Сети
Общество, 13.07.2018
С птичьего полёта показана красота и мощь природы
На «Ночи ёхора» в Улан-Удэ станцуют круговые танцы армян, эвенков и турок
На «Ночи ёхора» в Улан-Удэ станцуют круговые танцы армян, эвенков и турок
Общество, 13.07.2018
В субботу и воскресенье в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоится фестиваль «Ночь Ёхора»
В Улан-Удэ выберут лучшее видеопоздравление Железнодорожному району
Общество, 13.07.2018
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит конкурс «Тебе, район любимый, посвящаю!»
В Бурятию приедет всемирно известный шеф-повар
В Бурятию приедет всемирно известный шеф-повар
Общество, 13.07.2018
Его достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса
Улан-удэнцев штрафуют за отсутствие договоров на вывоз мусора
Улан-удэнцев штрафуют за отсутствие договоров на вывоз мусора
Общество, 13.07.2018
7 домовладельцев вызвали для составления протоколов об административном правонарушении
В Бурятии ламы рисуют уникальную мандалу
В Бурятии ламы рисуют уникальную мандалу
Общество, 13.07.2018
Впервые в современной России ламы рисуют Мандалу Белой Тары с рисунком самого божества на самой мандале
В Бурятии бухгалтер стала фигурантом уголовного дела
В Бурятии бухгалтер стала фигурантом уголовного дела
Общество, 13.07.2018
В Кижингинском районе Бурятии бухгалтер муниципального учреждения привлечена к уголовной ответственности за неисполнение четырех судебных решений

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Загрузка...
^