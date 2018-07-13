В Иркутской области организуют бесплатный проезд для льготников

Воспользоваться услугой сможет больше 58,5 тысяч жителей



Количество выданных месячных проездных билетов на проезд автомобильным транспортом по сезонным садоводческим маршрутам организациями-реализаторами за период май-июнь составило 58539.



По данным на 2 июля, управлениями социальной защиты населения выдано 25050 решений для бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Постановлением правительства Иркутской области «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2019 годах» установлен бесплатный проезд с 1 мая по 30 сентября для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в Иркутской области и для отдельных категорий неработающих пенсионеров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, - говорится в сообщении.

