Неудобства для автомобилистов вызваны ремонтом теплотрассы
С 16 по 22 июля будет закрыт сквозной проезд автомобилей по улице Куйбышева от улицы Свободы до Шмидта, об этом сообщает управление по информационной политике. Это произойдёт в связи с проведением ремонта теплотрассы.
Как сообщал «Байкал-Daily», до 15 июля закрыты сквозные проезды по улицам Модогоева и Николая Петрова. Там также коммунальщики ремонтируют теплотрассу.
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на Куйбышева
Общество, Фото:
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