Из Бурятии путешественники отправятся на Дальний Восток
Участники международного автопробега «Россия-Япония. Резервы человечества» прибыли в Иркутск 11 июля. Автопробег проходит в рамках подготовки кругосветной экспедиции на паруснике «Бегущая по волнам», которая запланирована на 2021 год, сообщает ИА IrkutskMedia.
Участники общественной организации «Морской Арт Клуб» стартовали 26 мая в Москве. Сейчас за их плечами 10 тысяч км. Они уже побывали на Урале и Алтае.
- Мы задумали кругосветную экспедицию на паруснике в 2021 году. Поход будет длиться восемь месяцев. Цель и кругосветного путешествия, и автопробега – это объединение усилий мировой общественности, российской общественности, журналистов, государственных, общественных деятелей, звезд эстрады, кино, всех кому дороги проблемы, связанные с резервами человечества. Вопросы, которые мы поднимаем – это 17 целей устойчивого развития, которые приняты Генеральной ассамблеей ООН: вопросы экологии, ресурсосбережения, здорового образа жизни, спорта. С этими лозунгами мы планируем пойти в кругосветку, и с этими же лозунгами мы решили ежегодно совершать автопробеги через всю страну, — рассказал руководитель автопробега Анатолий Васильев.
После Иркутска путешественники отправятся через Саяны в Бурятию, затем в Приморский край, где 12 сентября на пароме отправятся в Японию.
Заключительный этап автопробега завершится 25 сентября в Токио, уточняет ИА IrkutskMedia.
Автопробег «Россия – Япония» прибудет в Бурятию
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