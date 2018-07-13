Автопробег «Россия – Япония» прибудет в Бурятию

Из Бурятии путешественники отправятся на Дальний Восток



Участники международного автопробега «Россия-Япония. Резервы человечества» прибыли в Иркутск 11 июля. Автопробег проходит в рамках подготовки кругосветной экспедиции на паруснике «Бегущая по волнам», которая запланирована на 2021 год, сообщает ИА IrkutskMedia.



Участники общественной организации «Морской Арт Клуб» стартовали 26 мая в Москве. Сейчас за их плечами 10 тысяч км. Они уже побывали на Урале и Алтае.



- Мы задумали кругосветную экспедицию на паруснике в 2021 году. Поход будет длиться восемь месяцев. Цель и кругосветного путешествия, и автопробега – это объединение усилий мировой общественности, российской общественности, журналистов, государственных, общественных деятелей, звезд эстрады, кино, всех кому дороги проблемы, связанные с резервами человечества. Вопросы, которые мы поднимаем – это 17 целей устойчивого развития, которые приняты Генеральной ассамблеей ООН: вопросы экологии, ресурсосбережения, здорового образа жизни, спорта. С этими лозунгами мы планируем пойти в кругосветку, и с этими же лозунгами мы решили ежегодно совершать автопробеги через всю страну, — рассказал руководитель автопробега Анатолий Васильев.



После Иркутска путешественники отправятся через Саяны в Бурятию, затем в Приморский край, где 12 сентября на пароме отправятся в Японию.



Заключительный этап автопробега завершится 25 сентября в Токио, уточняет ИА IrkutskMedia.

