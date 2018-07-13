За сутки уровень воды в Селенге и Уде повысился на 1 см
Несмотря на обильные осадки зимой и наступившую дождливую погоду, паводковая ситуация на реках Улан-Удэ остаётся стабильной. За прошедшие сутки уровень воды в Селенге и Уде повысился на 1 см., об этом сообщает управление по информационной политике.
Однако затяжные дожди осложнили ситуацию на дорогах в Улан-Удэ: на скользкой дороге увеличилось число мелких аварий. Сегодня на дорогах города 8 вакуумных машин и 3 мотопомпы откачивали лужи с улиц Боевой, Балтахинова, Набережной, Ключевской, в сотых кварталах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Муйском районе Бурятии существует угроза подтопления из-за критического уровня воды в реке Витим, протекающей в Иркутской области.
Уровень воды рек в Улан-Удэ в норме
Общество, Фото:
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