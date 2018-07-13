В Улан-Удэ выберут лучшее видеопоздравление Железнодорожному району

Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит конкурс «Тебе, район любимый, посвящаю!»



В нём смогут принять участие дошкольные учреждения, школы, учебные заведения высшего профессионального и среднего профессионального образования, предприятия района, а также молодые люди от 18-35 лет.



С 1 мая до 25 августа каждому участнику необходимо разместить видеоролик в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хэштэгом #ЖДРайону_80 на тему «Тебе район, любимый посвящаю».



Победители будут определены в нескольких номинациях. Это лучшее видеопоздравление (длительностью не более 3 минут), лучшее фотопоздравление и лучший видеоролик об истории Железнодорожного района (длительностью не более 5 минут с использованием в материале памятников, зданий, улиц мкрн Железнодорожного района).



По итогам конкурса все участники будут награждены подарочными сертификатами и благодарственными письмами на праздничном концерте, посвященном 80-летию района 30 августа в парке им. С.Н. Орешкова.



Контактная информация представлена на сайте администрации Улан-Удэ - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/121188/

