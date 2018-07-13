Инна Ивахинова провела сеанс одновременной игры в Тункинском районе

Лишь один пенсионер свёл партию вничью
В рамках турнира на призы Петра Демина в селе Кырен Тункинского района Бурятии международный гроссмейстер Инна Ивахинова провела сеанс одновременной игры в шахматы на 30 досках.
Участниками турнира стали жители сёл Тункинского района в возрасте от 8 до 80 лет. Сеанс затянулся на два с половиной часа. Инна Ивахинова отметила высокий уровень подготовки шахматистов своей малой родины.
Проиграли, впрочем, все, кроме пенсионера Доржи Дондокова, который в упорной борьбе смог свести партию вничью.
- Очень был интересный, показательный шахматный праздник! Мы гордимся тем, что внучка нашего знаменитого тренера Нимы Сосоровича Ивахинова так хорошо играет, так во всём мире прославляет Бурятию, – сказал главный судья соревнований, заслуженный ветеран Валерий Холхоев.
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