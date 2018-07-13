Инна Ивахинова провела сеанс одновременной игры в Тункинском районе













Проиграли, впрочем, все, кроме пенсионера Доржи Дондокова, который в упорной борьбе смог свести партию вничью.



- Очень был интересный, показательный шахматный праздник! Мы гордимся тем, что внучка нашего знаменитого тренера Нимы Сосоровича Ивахинова так хорошо играет, так во всём мире прославляет Бурятию, – сказал главный судья соревнований, заслуженный ветеран Валерий Холхоев.



Проиграли, впрочем, все, кроме пенсионера Доржи Дондокова, который в упорной борьбе смог свести партию вничью.- Очень был интересный, показательный шахматный праздник! Мы гордимся тем, что внучка нашего знаменитого тренера Нимы Сосоровича Ивахинова так хорошо играет, так во всём мире прославляет Бурятию, – сказал главный судья соревнований, заслуженный ветеран Валерий Холхоев.

В рамках турнира на призы Петра Демина в селе Кырен Тункинского района Бурятии международный гроссмейстер Инна Ивахинова провела сеанс одновременной игры в шахматы на 30 досках.Участниками турнира стали жители сёл Тункинского района в возрасте от 8 до 80 лет. Сеанс затянулся на два с половиной часа. Инна Ивахинова отметила высокий уровень подготовки шахматистов своей малой родины.