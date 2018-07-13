В Бурятии ламы рисуют уникальную мандалу

Общество, Фото: Сангха России

Впервые в современной России ламы рисуют Мандалу Белой Тары с рисунком самого божества на самой мандале



Процесс проходит в Ацайском дацане, который находится в местности Талын Харгана Селенгинского района Бурятии.



- Желающие могут присутствовать на построении мандалы и получить очищение, благословление на долгую жизнь и без болезней. На мероприятии можно присутствовать для избавления болезней, - сообщает пресс-служба Сангхи России.



Справка:



Мандала из песка ‒ это графическое и символичное изображение дворца - обители божества, где каждый элемент наделён глубоким смыслом и тайными знаками. Возведение мандалы – это священный ритуал и одновременно древнейшее искусство. Ламы поясняют, что созерцание мандалы освобождает от болезней, оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих её народов, независимо от их вероисповедания.



Мандала может быть создана при помощи драгоценных камней, цветов, крашеного риса, цветных камешков или песка. Песок, традиционно приготовляемый путём дробления драгоценных камней, считается наиболее подходящим материалом.



Так как мандала сделана в духе кратковременности существования и непривязанности, она со временем будет ритуально разобрана. Благословлённый песок будет рассыпан в реке или в святой местности.



Считается, что люди, присутствующие на церемонии разрушении мандалы, насыщаются этой освобождённой энергией, очищают свою карму, устраняют вред со стороны злых духов и других существ и т.д.



