Забайкалец работал на РЖД с поддельным дипломом

После проверки его уволили



Осуждён бывший мастер Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций ОАО «РЖД». Он предоставил в кадровую службу предприятия поддельный диплом об образовании, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



- В марте прошлого года мужчина предоставил в кадровую службу «РЖД» фальшивый диплом Иркутского техникума машиностроения о якобы обучении по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», что дало ему возможность занять должность мастера участка, - говорится в сообщении.



На самом деле по указанной специальности он не учился и требуемого среднего профессионального образования не имел. После того, как подлог был выявлен транспортной полицией, в апреле этого года его уволили с работы.



С учётом мнения государственного обвинения, за совершение указанного преступления суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

