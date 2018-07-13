После проверки его уволили
Осуждён бывший мастер Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций ОАО «РЖД». Он предоставил в кадровую службу предприятия поддельный диплом об образовании, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- В марте прошлого года мужчина предоставил в кадровую службу «РЖД» фальшивый диплом Иркутского техникума машиностроения о якобы обучении по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», что дало ему возможность занять должность мастера участка, - говорится в сообщении.
На самом деле по указанной специальности он не учился и требуемого среднего профессионального образования не имел. После того, как подлог был выявлен транспортной полицией, в апреле этого года его уволили с работы.
С учётом мнения государственного обвинения, за совершение указанного преступления суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Забайкалец работал на РЖД с поддельным дипломом
Общество, Фото:
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