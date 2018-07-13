В Улан-Удэ идёт приёмка школ к новому учебному году

Уже приняли 24 школы
В Улан-Удэ к 2018-2019 учебному году создали межведомственную комиссию по приёмке школ. Уже утверждён график приёмки учреждений. Одновременно осуществляется проверка антитеррористической защищённости, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
На сегодняшний день к новому учебному году из 54 общеобразовательных учреждений города полностью принято 24 школы. Из них в Советском районе – 6 школ: № 1, 2, 4, 44, 60, ОСОШ № 1. В Железнодорожном районе – 4 школы: № 14, 26, 48, 51, в Октябрьском районе – 14 школ: № 12, 15, 17, 18, 19, 25, 29, 31, 32, 35, 47, 49, 63, 108.
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