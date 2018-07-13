Нарушителей привлекут к административной и уголовной ответственности
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение на жителей административного штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.
В случае если ущерб, причинённый лесному фонду составляет более 5 тысяч рублей - нарушителю грозит уголовная ответственность.
Жителей Бурятии просят сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону 8(3012)204444, сообщает отдел экономики и инвестиций АМО «Иволгинский район».
Жителям Бурятии напомнили о наказании за незаконную рубку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушителей привлекут к административной и уголовной ответственности
Арсалан Будажапов завоевал бронзу
ЗАО «Улан-Удэстальмост» выселяет людей из домов благодаря «кабальному» договору
Они выбрали профессии машиниста и автомеханика
Неудобства вызваны капитальным ремонтом во Дворце бракосочетания
На городских дорогах производится откачка луж. ВИДЕО
В этом году работа форума будет разделена по интерактивным площадкам
Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»
28-летний пожарный погиб, выполняя боевую задачу
Авиакомпания «Победа» продлила полётную программу в Улан-Удэ до марта 2019 года
С начала года выявлено 170 нарушителей
Но дождливая погода по республике сохранится
Выступления ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Он проводится четвёртого числа последнего летнего месяца
Бригады оснащены специальным оборудованием