Жителям Бурятии напомнили о наказании за незаконную рубку

Нарушителей привлекут к административной и уголовной ответственности



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение на жителей административного штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.



В случае если ущерб, причинённый лесному фонду составляет более 5 тысяч рублей - нарушителю грозит уголовная ответственность.



Жителей Бурятии просят сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону 8(3012)204444, сообщает отдел экономики и инвестиций АМО «Иволгинский район».

