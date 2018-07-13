Авиакомпания «Победа» продлила полётную программу в Улан-Удэ до марта 2019 года
Авиакомпания «Победа» будет летать в Бурятию до марта 2019 года. Как сообщал «Байкал-Daily», лоукостер планировал завершить рейсы в республику в октябре этого года. Однако, накануне глава Бурятии в своём Facebook написал, что перелёты продлятся как минимум до следующей весны.
- «Победа» продолжит летать! Уважаемые земляки, авиакомпания «Победа» подтвердила свою готовность продолжать полёты в столицу Республики Бурятия! Принято решение о продлении полётной программы по маршруту Улан-Удэ-Москва-Улан Удэ. В данное время авиакомпания запросила слоты на ежедневный рейс до 30 марта 2019, - написал Алексей Цыденов.
Также на днях стало известно о том, что частоту полётов по такому же маршруту увеличила компания S7. Это вызвано тем, что воздушное сообщение в Москву и обратно очень популярно у пассажиров.
Глава Бурятии: «Победа продолжит летать!»
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