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Жители Иркутской области стали чаще не проходить техосмотр судов

Жители Иркутской области стали чаще не проходить техосмотр судов
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Иркутской области

С начала года выявлено 170 нарушителей

Государственные инспекторы по маломерным судам бьют тревогу. Возросло число судовладельцев, привлекаемых к административной ответственности за игнорирование требований об обязательном прохождении технического освидетельствования судна на годность к плаванию.

- С начала навигационного периода на водных объектах Иркутской области выявлено 170 таких нарушений, за аналогичный период прошлого года – 120, - рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов – На учёте в ГИМС находится около 40 тысяч маломерных судов, заявления на прохождение технического освидетельствования в 2018 году подали 1470 судоводителей, в 2017 году – 2041. Налицо снижение желающих в установленном законом порядке пройти процедуру, которая является залогом безопасности судоводителя и пассажиров. При этом всё чаще при патрулировании нашим сотрудникам приходится оказывать помощь на воде по буксировке судов, вынужденно дрейфующих из-за различных неисправностей. Таких ситуаций в регионе зарегистрировано уже более двадцати.

 

Обязательное техническое освидетельствование маломерных судов производится по местам их базирования (стоянок), а также на пунктах технического осмотра Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области один раз в пять лет с момента регистрации судна, или с момента последнего технического освидетельствования.

 

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования) влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей в соответствии с частью 1 статьи 11.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

 

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