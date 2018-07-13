В Бурятии воздух прогреется до 27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами дожди, возможны грозы, утром туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 8-13, местами 2-7, днём 22-27, местами 14-19 тепла.

Но дождливая погода по республике сохранится

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